Uccisa dal marito a coltellate l' ultimo viaggio di Fernanda verso il casertano

L’ultimo viaggio di Fernanda verso il Casertano si conclude con un dolore profondo e un ricordo indelebile. La tragica scomparsa di Fernanda Di Nuzzo, uccisa dal marito in un drammatico femminicidio, ha scosso l’intera comunità. Oggi i funerali a Maddaloni rappresentano un momento di lutto e solidarietà, un passo importante per onorare la memoria di una donna che lasciato un vuoto incolmabile.

Sarà tumulata nella sua Maddaloni Fernanda Di Nuzzo, l’educatrice scolastica di 61 anni uccisa a coltellate dal marito, Pasquale Piersati, in un appartamento in via Moncalieri a Grugliasco, in provincia di Torino. Oggi i funerali della donna vittima di femminicidio. Come riferisce TorinoToday. 🔗 Leggi su Casertanews.it