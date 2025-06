Uccide la moglie e si toglie la vita a Bergamo fissate per lunedì le autopsie su Elena Belloli e Rubens Bertocchi

Una tragedia sconvolge Cene, in provincia di Bergamo, dove lunedì si terranno le autopsie su Elena Belloli e Rubens Bertocchi. Lo scorso giovedì, un drammatico gesto ha portato alla perdita di due vite: lui ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Le autorità indagano sulla possibile premeditazione di questa tragedia familiare, mentre la comunità si stringe nel dolore. Continua a leggere.

Sono previste per domani mattina le autopsie sulle salme di Elena Belloli e Rubens Bertocchi. Lo scorso giovedì lui ha ucciso la moglie con una pistola e poi si è tolto la vita nella loro casa di Cene (Bergamo). Gli investigatori stanno sondando l'ipotesi della premeditazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

