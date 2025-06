Uccide la moglie con un colpo di pistola poi chiama i soccorsi

Una tragedia sconvolgente scuote Lecce: un uomo uccide la moglie con un colpo di pistola e, nel panico, chiama subito i soccorsi. L’incidente, avvenuto in via Bonifacio nel quartiere San Pio, ha portato sul luogo carabinieri e ambulanza, mentre il marito è stato fermato. Una vicenda drammatica che lascia dietro di sé domande senza risposta, e che richiede una riflessione profonda sulla fragilità delle relazioni umane.

LECCE - Nell'abitazione di via Bonifacio, nel quartiere San Pio, teatro del dramma, sono intervenuti carabinieri e 118. Fermato l'anziano marito della vittima.

