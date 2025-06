Twilight un dirigente dello studio afferma | L' IA può trasformare qualsiasi nostro film in anime in tre ore

Immaginate un mondo in cui i vostri film preferiti si trasformano istantaneamente in affascinanti anime. Lionsgate, lo studio dietro Twilight e Borderlands, afferma di poter realizzare questa magia in sole tre ore grazie all'intelligenza artificiale. Un'innovazione che sta facendo discutere e aprendo nuove frontiere nel cinema e nell'intrattenimento, lasciando intravedere un futuro sorprendente dove realtà e fantasia si fondono in modo rivoluzionario.

Lionsgate, lo studio cinematografico che ha prodotto The Twilight Saga e Borderlands, afferma di poter trasformare qualsiasi film del suo catalogo in anime in sole tre ore, grazie all'intelligenza artificiale. Lionsgate, lo studio dietro a titoli come la saga di Twilight e Borderlands, sostiene che, grazie all'IA della startup Runway, può trasformare qualsiasi film del suo catalogo in anime nel giro di tre ore. Una promessa che fa discutere, tra sogni di taglio dei costi, controversie legali e uno scetticismo diffuso, soprattutto dopo fallimenti come "Twins Hinahima". Anime prêt-à-porter? Il sogno (in IA) di Lionsgate Che Hollywood fosse innamorata delle meraviglie dell'intelligenza artificiale non è una novità, ma ora Lionsgate, lo studio dietro The Twilight Saga e Borderlands, ha alzato il tiro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Twilight, un dirigente dello studio afferma: "L'IA può trasformare qualsiasi nostro film in anime in tre ore"

