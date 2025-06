Twiga addio all' era Briatore ma il lusso resta | spiaggia e ristorante super chic il prezzo è per pochi E apre anche a Milano

Twiga Beach Club in Versilia chiude un capitolo con Flavio Briatore, ma il suo spirito di esclusività e lusso continua a brillare. Spiaggia glamour, ristorante super chic e un’atmosfera da sogno restano conquiste per pochi fortunati. Ora, l’esperienza Twiga apre anche a Milano, portando il suo fascino unico nel cuore della città. Il sogno di vivere il lusso senza compromessi si rinnova: preparatevi a scoprire un nuovo capitolo di eleganza e raffinatezza.

Twiga, la spiaggia di lusso in Versilia, dice addio all'era Flavio Briatore ma resta l'esperienza esclusiva all'insegna dello sfarzo. Il Twiga Beach Club, simbolo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Twiga, addio all'era Briatore ma il lusso resta: spiaggia e ristorante super chic, il prezzo è per pochi. E apre anche a Milano

In questa notizia si parla di: Twiga Addio Briatore Lusso

