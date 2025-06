Tutti i pet in cerca di una famiglia a Reggio Calabria

Tutti i pet in cerca di una famiglia a Reggio Calabria aspettano con speranza un nuovo inizio. Ogni anno, l’estate porta via non solo vacanze, ma anche tante vite innocenti lasciate abbandonate, vittime di una cattiva sorte. Ma insieme possiamo fare la differenza, offrendo loro amore e un rifugio sicuro. Scopri come puoi aiutare e ridare a questi cuori spezzati la possibilità di rinascere.

Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, migliaia di cani vengono abbandonati lungo le strade, nei boschi, legati a un palo o semplicemente lasciati soli davanti a un cancello che non si aprirà più. Per molti, le vacanze significano libertà. Per loro, spesso, significano paura, solitudine e dolore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Tutti i pet in cerca di una famiglia a Reggio Calabria

In questa notizia si parla di: Tutti Cerca Famiglia Reggio

Il principe cerca moglie: tutti i personaggi interpretati da Eddie Murphy - "Il principe cerca moglie" è una delle commedie più amate di Eddie Murphy, in cui l'attore dimostra il suo straordinario talento interpretando più personaggi.

Stellina cerca casa, dolce anche con i gatti, fate girare, diamole la famiglia che merita #Calabria #SosCani #AdoptDontShop #adottami #canicercacasa #adozionecani #adottanoncomprare #adottauncanedalcanile #adottauncaneadulto #adozionecani #ado Partecipa alla discussione

Reggio Calabria, stuprate dal branco: in famiglia dicevano di non denunciare - Sole, contro tutti ... hanno cercato di farla tacere. Questo il destino delle due ragazze stuprate dal branco, 16 persone in tutto, a Seminara, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria ... Si legge su msn.com

Badante per anziano in famiglia privata - Famiglia di Reggio Emilia cerca badante per assistenza anziano non ... Contratto a tempo indeterminato. Offerta aperta a tutti. Scadenza 03/02/2024. Famiglia privata di Reggio Emilia ricerca ... Scrive ilrestodelcarlino.it

La cucciola Pandora cerca una famiglia - REGGIO EMILIA – Pandora è una bellissima cucciolotta di 4 mesi (dicembre 2024), futura taglia medio/grande. Come tutti i cuccioli è vivace, monella e giocherellona, ma è altrettanto dolce ed ... reggionline.com scrive