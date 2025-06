tutti i dubbi delle spie russe sulla cina le carte dell fsb

Nel cuore di un panorama geopolitico in continua evoluzione, emergono inquietanti interrogativi sulle vere intenzioni della Cina agli occhi dei servizi segreti russi. Un documento top secret dell’FSB, rivelato dal New York Times e verificato da sei agenzie occidentali, getta nuova luce sulle tensioni e sui dubbi che oscillano tra alleanza e sospetto. Ma cosa cela davvero questa fragile alleanza...

Il New York Times ha avuto accesso a un documento di otto pagine dell’FSB, il servizio di controspionaggio russo, sottratto dal gruppo di cybercriminali Ares Leaks. Il giornale americano specifica di non aver pagato per il file e di averlo verificato con sei agenzie d’intelligence occidentali che l’hanno considerato attendibile. Il documento mette a nudo le crescenti tensioni del “partenariato senza limiti” tra Russia e Cina siglato dai leader Vladimir Putin e Xi Jinping pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina a febbraio 2022. La Russia, isolata dall’Occidente a seguito della guerra in Ucraina, è diventata sempre più dipendente dal denaro, dalle aziende e dalla tecnologia cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net