Turisti inglesi si perdono in montagna Salvati dai vigili del fuoco

Due turisti inglesi si sono persi tra le selvagge vette di Montecassino, ma sono stati prontamente salvati dai vigili del fuoco di Cassino. L'intervento tempestivo, avvenuto intorno alle 12:30 di oggi, ha evitato il peggio in una delle zone più impervie della montagna. La loro avventura si è conclusa con successo, grazie alla professionalità e alla coraggio di chi ha risposto all'emergenza, dimostrando ancora una volta che la sicurezza viene prima di tutto.

Intervento a Cassino dei vigili del fuoco. Intorno alle 12:30 di oggi, i vigili del distaccamento territoriale di Cassino sono intervenuti in località Montecassino, in una zona impervia in alta montagna, per soccorrere due turisti stranieri che durante un'escursione hanno perso l'orientamento.

