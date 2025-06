Turisti giugno avanti tutta Ma guai fermarsi

L'estate si avvicina e i turisti di giugno hanno già dato il via a una stagione promettente. Il primo weekend ha registrato un vero e proprio boom, con molte strutture di Marotta e Torette quasi o completamente prenotate. Tuttavia, Boris Rapa, responsabile provinciale di Assohotel, avverte: “Non bisogna abbassare la guardia, perché il successo richiede impegno continuo, soprattutto per attrarre più stranieri e garantire un’annata all’altezza.” La sfida ora è mantenere alta la guardia e puntare in alto.

"Quello a cavallo del primo giugno è stato un weekend da record, con il sold out ottenuto o sfiorato in molte delle 25 strutture alberghiere di Marotta e Torette, ma non è il caso di cullarsi sugli allori, perché c'è da lavorare non solo per il proseguo della stagione appena iniziata, ma anche in vista del 2026 in quanto siamo molto indietro con gli stranieri ". E' l'analisi del responsabile provinciale di Assohotel, Boris Rapa, che è anche titolare di una realtà ricettiva a Torrette di Fano. "Il mese di giugno è cominciato con il pienone nelle strutture di Marotta e Torrette. Il ponte della Festa della Repubblica e un tempo estivo hanno favorito la presenza di numerosi turisti, prevalentemente delle regioni del centro Italia, che hanno quasi portato al tutto esaurito.

