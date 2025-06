Turisti da Bari e da Brescia

ma si distingue per la passione e la conoscenza approfondita che i visitatori portano con sé. È un vero privilegio essere testimone di questa crescente curiosità internazionale, che rende ogni giornata al Museo Ferrari unica e stimolante.

"Lavoro come guida al Museo Ferrari, e in questi giorni il flusso di visitatori è davvero impressionante", ha spiegato Bianca Struna. "Durante questo evento notiamo sempre un picco di attenzione ed interesse, con tante persone che vengono da tutta Italia: ho sentito persone che veniva da Brescia ed altre da Bari. Ma anche tante persone straniere, alcune dalla Slovenia, dalla Germania e persino dal Sud America. L’interesse non è solo generico e neanche solo tecnico. Ci sono tanti curiosi, tanti ragazzi appassionati e anche tanti esperti che fanno domande precise. Chiunque è interessato a conoscere la storia dei motori e ci si sofferma anche sulle prestazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Turisti da Bari e da Brescia"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tanti Brescia Bari Turisti

LIVE Brescia-Trapani 47-42, Serie A basket 2025 in DIRETTA: tanti falli, tanti punti e lombardi al riposo avanti - Se sei appassionato di basket e non vuoi perderti nemmeno un istante dell'emozionante sfida tra Brescia e Trapani, sei nel posto giusto! Tanti falli, tanti punti e un ritmo frenetico rendono questa partita imperdibile.

"Turisti da Bari e da Brescia" - "Lavoro come guida al Museo Ferrari, e in questi giorni il flusso di visitatori è davvero impressionante", ha spiegato ... msn.com scrive

Lecce-Bari percorso a ostacoli: nove cantieri sulla strada delle vacanze. “Odissea per i turisti” - Dei nove cantieri segnalati da Anas, alcuni sono temporaneamente sospesi. Disagi, code, rallentamenti e multe le conseguenze. Non proprio il miglior biglietto ... Si legge su bari.repubblica.it

Bari, ad aprile oltre 155mila turisti in città. I numeri del successo del capoluogo - «San Nicola ha sempre attratto molto – sottolinea l’assessore al Turismo, Ines Pierucci - e sono tante le persone che arrivano a Bari per i tre giorni della sagra e non solo per il corteo ... quotidianodipuglia.it scrive

L'autunno non frena l'arrivo di turisti a Bari, dalla Patagonia agli Stati Uniti per cultura e cibo