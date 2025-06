Turismo Vignali attacca | Le altre città crescono Parma è ferma

L’ex Sindaco Pietro invita Parma a fare i conti con i numeri reali del turismo regionale, smettendo di alimentare illusioni e concentrandosi su strategie concrete per risollevare la città. Mentre altre mete in Emilia-Romagna registrano crescita, Parma sembra ferma, rischiando di perdere terreno nel panorama turistico nazionale. È ora di agire, affrontare la realtà e trasformarla in un’opportunità di rinascita.

Il turismo cresce in Emilia-Romagna ma non a Parma. Il Comune smetta di raccontare la favola dei flussi turistici in aumento, guardi piuttosto in faccia la realtà dei dati forniti dalla Regione e trovi soluzioni efficaci per invertire la tendenza. È quanto ha dichiarato l’ex Sindaco Pietro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Turismo, Vignali attacca: "Le altre città crescono, Parma è ferma"

