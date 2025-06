Turismo religioso il reggino Biagio Maimone è coordinatore della rete mondiale per l' Italia

Scopri il volto autentico del turismo religioso nel Reggino con Biagio Maimone, giornalista di Mammola e coordinatore nazionale per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso. La sua passione e competenza aprono nuove strade di pellegrinaggio e spiritualità, unendo fede e storia in un’esperienza unica. Con un background ricco e una visione globale, Maimone sta portando avanti un progetto che valorizza il patrimonio sacro calabrese, contribuendo a rafforzare il legame tra spiritualità e cultura locale.

Biagio Maimone, giornalista di Mammola, è stato nominato coordinatore nazionale per l'Italia delle rete mondiale del turismo religioso. Maimone è direttore dell'ufficio stampa dell'associazione "Bambino Gesù del Cairo", il cui presidente è monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già segretario personale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Turismo religioso, il reggino Biagio Maimone è coordinatore della rete mondiale per l'Italia

