Turismo Calabrese | I dati del ponte del 2 giugno confermano che siamo sulla strada giusta

calabrese, conferma il crescente interesse verso le nostre bellezze. Un segnale positivo che premia gli investimenti e le strategie di promozione messe in campo. I numeri sorprendenti invitano a credere ancora di più nel potenziale del turismo locale, capace di valorizzare il patrimonio culturale, naturale e gastronomico della Calabria. È un momento di grande orgoglio e di stimolo per continuare su questa strada vincente, puntando sempre più in alto.

L'assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese, commenta con soddisfazione i dati di Confcommercio Calabria, che ha definito un range variabile di presenze turistiche nel ponte del 2 giugno tra i 650 mila e 1,1 milioni. "Questa previsione - afferma - per l’affluenza di visitatori nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Turismo, Calabrese: "I dati del ponte del 2 giugno confermano che siamo sulla strada giusta"

