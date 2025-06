TS – Calciomercato Juve Yildiz 2030 per scacciare l’Arsenal | Vale 100 milioni

Nel vortice del calciomercato, la Juventus si prepara a blindare il suo talento emergente, Kenan Yildiz, ancora una volta al centro delle attenzioni internazionali. Con voci che lo valutano oltre i 100 milioni di euro e richieste da club prestigiosi come l’Arsenal, i bianconeri sono decisi a mettere in stand-by ogni offensiva. La missione è chiara: proteggere il futuro e consolidare le stelle che brillano in casa.

London Calling. Ma la Juventus è pronta a rispondere di no, mettendo in stand-by tutte le chiamate provenienti dalla City. Soprattutto una telefonata è stata subito stoppata sul nascere, onde evitare pericolose tentazioni di mercato. Il rifiuto in questione riguarda, infatti, il principale gioiello bianconero. Quel Kenan Yildiz che ha dimostrato di valere in pieno l'incoronazione ricevuta un anno fa di questi tempi, quando la dirigenza decise di consegnare la maglia numero dieci al fantasista turco. Un'investitura rivelatasi lungimirante alla luce dell'ottima annata vissuta dal talento classe 2005.

