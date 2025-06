Truppe Ue in Ucraina? Meloni segue il modello Berlusconi e fa bene Scrive l’amb Castellaneta

Le truppe UE in Ucraina sono al centro di un acceso dibattito tra diplomazia e strategia militare. Mentre Macron e Scholz spingono per un coinvolgimento più attivo, l’Italia di Meloni segue un approccio che ricorda il modello Berlusconi, puntando sull’equilibrio e sulla cautela. Ma questa scelta è davvero la strada giusta? È il momento di analizzare i rischi e le opportunità di questa posizione italiana, per capire se può portare benefici a lungo termine o se rischia di isolare l’Italia sul palcoscenico internazionale.

Truppe europee in Ucraina: sì o no? L’opportunità di inviare contingenti militari per monitorare un eventuale accordo di pace tra Mosca e Kyiv continua ad animare il dibattito politico in seno alla Nato e all’Unione europea. Se la Francia di Emmanuel Macron e la Germania di Olaf Scholz appaiono in prima fila nell’ambito della “coalizione dei volenterosi”, l’Italia, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha finora mantenuto una posizione piuttosto prudente. Tuttavia, non è ancora chiaro se il recente vertice con Macron a Palazzo Chigi abbia consentito di compiere passi in avanti sulla questione, o quantomeno un riavvicinamento tra le posizioni di Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Truppe Ue in Ucraina? Meloni segue il modello Berlusconi (e fa bene). Scrive l’amb. Castellaneta

