Trump | in California invierò i militari

L’ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé, questa volta scuotendo le proteste a Los Angeles con dure accuse e minacce di intervento militare. Nel suo post su Truth Social, non risparmia critiche ai leader locali, definendo il governatore Gavin “Newscum” e il sindaco Karen Bass, e promette un intervento federale deciso. Ma cosa si nasconde dietro queste parole? La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre più palpabile, aprendo un capitolo di grande attesa e incertezza.

4.04 Trump è intervenuto sulle proteste in corso a Los Angeles con un post su Truth Social, attaccando duramente i vertici politici della California. "Il governatore Gavin 'Newscum' e il sindaco Karen Bass non riescono a fare il loro lavoro, lo sanno tutti. Il governo federale interverrà per risolvere il problema di rivolte e saccheggiatori nel modo giusto!", ha scritto. Il termine "Newscum" è un soprannome dispregiativo con cui Trump si riferisce al governatore Gavin Newsom, giocando sulla parola "scum", cioè "feccia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it