Trump vs Musk | lo scontro sul Big beautiful bill spacca i Repubblicani E il presidente rischia di diventare un’anatra zoppa

Lo scontro tra Trump e Musk, due figure iconiche della politica e dell’imprenditoria americana, sta scuotendo profondamente i vertici dei Repubblicani. La disputa sul “big beautiful bill” ha diviso il partito, minacciando di indebolire la posizione del presidente e di creare un’incertezza politica senza precedenti. In un panorama già complesso, questa faida potrebbe avere ripercussioni decisive sulle prossime elezioni e sul futuro della governance statunitense.

Non è casuale che lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk sia scoppiato proprio sulla proposta di budget del presidente. Il “ big beautiful bill ”, come lo chiama Trump – che Musk ha invece bollato come “ disgustoso abominio ” – è al centro di uno scontro che non ha precedenti nel partito repubblicano e tra i conservatori Usa. Il progetto di legge è passato, con molte difficoltà, alla Camera, ma attende il voto del Senato. Alcuni senatori del G.O.P., per ragioni diverse, hanno già detto che non lo voteranno o che non sanno ancora se lo voteranno. Preoccupa l’aumento del già vertiginoso debito pubblico americano, che la legge provocherebbe, oltre ai tagli alla spesa sociale, in particolare il Medicaid, contenuti nel bill. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it