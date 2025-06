Trump pronto a invocare l' Insurrection Act per le proteste a Los Angeles

In un clima di crescente tensione, Donald Trump si prepara a invocare l'Insurrection Act per contenere le proteste a Los Angeles. La Guardia Nazionale è già stata dispiegata per ripristinare l’ordine, mentre il presidente minaccia di intervenire ovunque sia necessario, determinato a salvaguardare l'integrità del Paese. Un messaggio forte e deciso che rivela la complessità di un momento cruciale nella storia americana. Cosa accadrà ora?

"La Guardia nazionale è stata dispiegata a Los Angeles per ristabilire la legge e l'ordine" ha detto il presidente Usa Donald Trump ai giornalisti al seguito prima di partire per Camp David. "Siamo pronti a mandare soldati ovunque, non lasceremo che questo succeda al nostro Paese. Non lasceremo che il nostro Paese venga fatto a pezzi così", ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda sulla possibilitĂ che scoppino altre proteste in cittĂ come New York e Chicago. "Saremo molto, molto forti in termini di legge e ordine", ha aggiunto. Donald Trump ha dichiarato che invocherĂ l' Insurrection Act se ci sarĂ un'insurrezione a Los Angeles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net