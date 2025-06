Trump ordina azioni per liberare Los Angeles dall' invasione migratoria

In un appello deciso, Donald Trump annuncia su Truth di aver ordinato azioni decisive per liberare Los Angeles dall'invasione migratoria e dalle rivolte in corso. La città , un tempo simbolo di grandezza americana, si trova oggi al centro di tensioni e crisi sociali, spingendo il leader a promettere interventi rigorosi. Questa dichiarazione segna un punto di svolta nel dibattito sulla sicurezza e l'immigrazione negli Stati Uniti, lasciando molti a chiedersi quali saranno le prossime mosse.

"Los Angeles, un tempo grande città americana, è stata invasa e occupata da immigrati clandestini e criminali. Ora folle violente e insurrezioniste stanno attaccando i nostri agenti federali nel tentativo di fermare le operazioni di deportazione." Lo scrive Donald Trump su Truth annunciando di aver dato ordine "di intraprendere tutte le azioni necessarie per liberare Los Angeles dall'invasione migratoria e porre fine a queste rivolte ". "L'ordine sarà ripristinato, gli immigrati clandestini saranno espulsi e Los Angeles sarà liberata", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump ordina azioni per liberare Los Angeles dall'invasione migratoria

