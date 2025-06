Trump invia la Guardia Nazionale a Los Angeles | proteste e scontri per i raid anti-migranti

Le tensioni a Los Angeles raggiungono il culmine: Trump ha inviato la Guardia Nazionale per contenere le proteste scatenate dai raid anti-migranti. A Paramount, il quartiere a maggioranza latina, le manifestazioni si sono trasformate in scontri aperti tra cittadini e forze dell’ordine. La città è in subbuglio, mentre il dibattito sull’immigrazione infiamma l’intera nazione. Per scoprire cosa si cela dietro queste tensioni e le possibili conseguenze, continua a leggere.

Los Angeles è teatro di violente proteste a seguito delle recenti operazioni federali contro i migranti irregolari. Da due giorni, nel quartiere a maggioranza latina di Paramount, si registrano scontri accesi tra agenti federali e manifestanti. Le tensioni sono esplose dopo le retate condotte dall' Immigration and Customs Enforcement (ICE). Per disperdere la folla, le forze dell'ordine hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e munizioni non letali. La situazione è degenerata rapidamente, con saccheggi e violenze diffuse nelle aree coinvolte.

