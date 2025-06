Trump invia 2 000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per fermare le rivolte

In un gesto deciso, Donald Trump annuncia l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per sedare le rivolte e il caos dilagante. Criticando aspramente il governatore Gavin Newsom e il sindaco Karen Bass, l'ex presidente si presenta come l’unico in grado di ristabilire ordine e sicurezza. La sua presa di posizione accende il dibattito sulla gestione delle proteste nella città californiana, sollevando interrogativi sulla politica e l’autorità . Ma cosa succederà ora?

"Il governatore della California, Gavin Newscum, e il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, non riescono a fare il loro lavoro, cosa che tutti sanno, allora il governo federale interverrà e risolverà il problema delle rivolte e dei saccheggiatori nel modo giusto!!!". Lo ha scritto Donald Trump su Truth a proposito delle proteste nella metropoli della California usando il soprannome dispregiativo che ha affibbiato al governatore della California Newsom, dove "scum" vuole dire spazzatura. Il presidente ha inoltre ordinato l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale "per affrontare l'illegalità che è stata lasciata dilagare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump invia 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per fermare le rivolte

Il Presidente statunitense ha dato ordine di inviare 2000 agenti della Guardia Nazionale e accusa i manifestanti di portare il caos. "La legge e l'ordine prevarranno" conclude il tycoon.

