Trump firma il Travel Ban Infantino tace | l’ipocrisia della Fifa e i Mondiali globali negli Usa delle restrizioni

In un clima di tensione e restrizioni, l'ultimo decreto di Trump sul travel ban, firmato il 4 giugno, ha sollevato polemiche e preoccupazioni, soprattutto in ambito sportivo. Mentre l’FIFA tace di fronte alle misure che minacciano i mondiali negli USA, la questione mette in luce l'ipocrisia di un'organizzazione globale e le sfide di un mondo dello sport sempre più influenzato da decisioni politiche. La domanda è: come reagirà il calcio internazionale?

L’attacco terroristico a Boulder, Colorado, è stata l’ultima goccia. Il 4 giugno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che vieta ai cittadini di 12 Paesi di viaggiare negli Stati Uniti. Il fine è “proteggere la sicurezza e gli interessi nazionali degli Usa ”. Un provvedimento che rischia di avere forti ripercussioni anche sul mondo del calcio. La Fifa, infatti, si prepara a ospitare due importanti tornei negli Stati Uniti: il Mondiale per Club, che comincerà il prossimo 14 giugno, e i Mondiali 2026, organizzati con Canada e Messico. Il divieto, che entrerà in vigore lunedì, colpisce i cittadini di Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump firma il Travel Ban, Infantino tace: l’ipocrisia della Fifa e i Mondiali “globali” negli Usa delle restrizioni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Trump Negli Firma Travel

Scienziati italiani negli Usa di Trump: “Licenziati con una mail, c’è paura anche a fare lezione” - Negli Stati Uniti di Trump, scienziati italiani si sono trovati a fronteggiare un'improvvisa ondata di licenziamenti via email.

Trump firma divieto viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa - Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado ha evidenziato gli estremi pericoli che l'ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese. I Paesi interessati ... Si legge su informazione.it

Trump firma divieto di viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa - Trump firma divieto di viaggio negli Stati Uniti per 12 Paesi: Disprezzano leggi immigrazione Usa 5 giugno 2025 Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado ha evidenziato gli estremi perico ... informazione.it scrive

Trump firma il Travel Ban, Infantino tace: l’ipocrisia della Fifa e i Mondiali “globali” negli Usa delle restrizioni - L’attacco terroristico a Boulder, Colorado, è stata l’ultima goccia. Il 4 giugno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che vieta ai cittadini di 12 Paesi di via ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Trump Signs Ban On Travel To US By Nationals From 12 Countries, Afghanistan, Haiti And Iran N18G