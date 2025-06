Trump duro avvertimento a Musk | Sarebbero conseguenze molto gravi

La rissa tra Donald Trump ed Elon Musk si infiamma, con minacce e accuse che rischiano di scatenare conseguenze molto gravi per entrambi. Oramai, il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti e il miliardario di Tesla si è trasformato in un duello acceso, alimentato da una serie di tweet e provocazioni. La tensione cresce: cosa potrebbe accadere se questa faida attraversasse limiti più severi? Il futuro è tutto da scrivere.

Oramai la situazione tra il presidente degli Stati Uniti e il miliardario amministratore delegato di Tesla, è hai ferri, in un botta e risposta sempre piĂą duro Il rapporto tra il miliardario Elon Musk e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è degenerato in una disputa online, culminata con la richiesta di impeachment di Trump da parte dell’amministratore delegato di Tesla. Tutto è nato dopo le aspre critiche che l’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese, ma naturalizzato statunitense, ha criticato la legge fiscale varata dall’amministrazione Trump. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Trump, duro avvertimento a Musk: “Sarebbero conseguenze molto gravi”

In questa notizia si parla di: Trump Duro Musk Avvertimento

Donald Trump, pugno duro con Harvard: stop agli studenti stranieri - L'Amministrazione Trump ha deciso di impedire ad Harvard di iscrivere studenti internazionali, bloccando una fonte importante di finanziamento.

Trump-Musk, il presidente avverte: "Se finanzia i Dem ne pagherà le conseguenze" - L'inquilino della Casa Bianca all'Nbc news bolla come "notizia vecchia" il suo coinvolgimento nei file relativi a Epstein. Il rapporto con Mr X? Nessuna intenzione di ricucire, "non puoi mancare di ... Scrive msn.com

Durissima accusa del New York Times: "Musk si drogava nei mesi di lavoro con Trump". Il suo ruolo al Doge - E' il 5 ottobre quando Elon Musk si presenta con Donald Trump sul palco di un comizio elettorale a Butler, Pennsylvania. Nello stesso luogo del tentato assassinio di Trump, l'imprenditore ufficializza ... Secondo tg.la7.it

Allarme Dazi, il duro avvertimento di Warren Buffett a Donald Trump - Ecco l’avvertimento che ha voluto lanciare ... Buffett non ha menzionato direttamente Trump per nome ed ha evitato domande sull’ingresso di Elon Musk nella sua amministrazione ma le sue parole non ... Scrive money.it