Trump convoca lo staff a Camp David

Un cambio di rotta sorprendente scuote l’agenda di Donald Trump: invece di rientrare in giornata dallo stile di vita rilassato a Bedminster, il presidente ha deciso di fermarsi a Camp David per un incontro con i suoi più stretti collaboratori e il vice Vance. La Casa Bianca mantiene il riserbo sul motivo di questa riunione a porte chiuse, lasciando spazio a molte speculazioni. Di certo, Trump tornerà a Washington lunedì, ma cosa si cela dietro questa scelta improvvisa?

1.08 Cambio di programma nell'agenda di Donald Trump. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca,invece di rientrare in giornata allo Studio Ovale dal suo golf club di Bedminster, in New Jersey, il presidente si fermerà a Camp David per una riunione con i suoi principali consiglieri e il vice presidente JD Vance. La Casa Bianca non ha precisato quale sia lo scopo dell'incontro. Trump rienntrerà a Washington lunedì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

