Truffe e reati contro la fede pubblica Lo cercano in tutta Europa Lo trovano le volanti del 113

In un'Europa sempre più connessa, le truffe e i reati contro la fede pubblica non conoscono confini. Le forze dell'ordine, come le volanti del 113, lavorano incessantemente per garantire sicurezza e giustizia. Lo scorso 8 giugno, a Mestre, un uomo tunisino di 40 anni, ricercato con mandato internazionale, è stato arrestato grazie alla loro prontezza. La lotta contro la criminalità si fa ogni giorno più efficace: perché la tutela dei cittadini non ha frontiere.

Ricercato in tutta Europa per un mandato d'arresto internazionale, un uomo della Tunisia di quarant'anni è stato trovato dai poliziotti del 113 di Venezia, ed è stato fermato a Mestre domenica 8 giugno. Alloggiava in un hotel in centro e durante i controlli delle forze dell'ordine che passano al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Truffe e reati contro la fede pubblica. Lo cercano in tutta Europa. Lo trovano le volanti del 113

In questa notizia si parla di: Europa Tutta Truffe Reati

Eurovision 2025: l'esibizione di Tommy Cash divide i social, Gabry Ponte fa ballare tutta l'Europa - Durante la prima semifinale dell’"Eurovision Song Contest 2025", Tommy Cash ha infiammato i social con la sua performante e provocatoria esibizione di “Espresso Macchiato”, suscitando opinioni contrastanti.

Truffe romantiche, 18 indagati: la polizia di Perugia scopre una vasta organizzazione che colpiva in tutta Europa - Al termine di una indagine della polizia, coordinata dalla procura della Repubblica di Spoleto, 18 persone sono state indagate su tutto il territorio nazionale, per i reati di truffa, ricettazione ... Scrive ilmessaggero.it

Trading online, maxi truffa da 5 milioni di euro: centinaia nella rete, 54 denunciati - Truffa aggravata, abusiva raccolta del risparmio e prestazione di servizi di pagamento, riciclaggio. Sono i reati contestati dalla guardia di finanza di Venezia a un sodalizio criminale, ramificato ... Segnala veneziatoday.it

L’Italia è il terzo Paese più sicuro in Europa. Ma è boom di reati dei minori dopo la pandemia: rapine +75%, tentati omicidi +65% - Le truffe su internet – Due truffe su tre vengono ... Dopo l’impennata dei reati informatici (come il phishing, gli spyware, i ransomware e il social engineering) registrata nel 2021, si ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it