Truffava anziani | preso Era in un hotel di Siena trovati gioielli frutto del raggiro a una coppia

Un giovane truffatore campano di soli 25 anni, convinto di sfuggire alla giustizia nascondendosi in un hotel di Siena, è stato finalmente catturato. Specializzato in raggiri ai danni di anziani, aveva già seminato il panico, lasciando alle sue vittime gioielli rubati e vite sconvolte. La sua fuga si è conclusa con un’operazione congiunta che dimostra come la legge abbia sempre l’ultima parola.

Siena, 8 giugno 2025 – Truffatore di professione. Giovanissimo, 25 anni, originario della Campania, si era sistemato in un albergo di Siena. Pensava che nessuno si sarebbe accorto di lui. Soprattutto, forse, non sapeva che la procura di Asti aveva chiesto ed ottenuto per lui l’arresto dal giudice delle indagini preliminari. Il 4 giugno era stata emessa l’ ordinanza di custodia cautelare dal tribunale piemontese, il giorno seguente gli uomini della squadra mobile di Siena l’hanno portato in cella a Santo Spirito. Oltre che per le truffe, il giovane è stato anche denunciato per i reati di ricettazione, visti i gioielli che aveva con sè, e di resistenza a pubblico ufficiale perché ha pensato bene di tentare la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffava anziani: preso. Era in un hotel di Siena, trovati gioielli frutto del raggiro a una coppia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Siena Truffava Anziani Preso

Truffa gli anziani e poi dorme in albergo a Siena ma l'alert lo fa scoprire https://gazzettadisiena.it/truffa-gli-anziani-e-poi-dorme-in-albergo-a-siena-ma-lalert-lo-fa-scoprire/… Partecipa alla discussione

Truffava anziani: preso. Era in un hotel di Siena, trovati gioielli frutto del raggiro a una coppia - Si tratta di un 25enne campano che ha cercato anche di scappare. E’ finito in cella per reati commessi ad Asti, gli ori invece appartenevano ad una coppia residente nel Pisano: è accusato anche di ric ... Segnala msn.com

Siena, sgominata banda che truffava anziani - Scoperta nel senese una banda che truffava anziani. Una decina i colpi messi ... coordinate dalla Procura di Siena. Per quattro dei cinque indagati, quattro uomini e una donna, tutti di origine ... rainews.it scrive

Il caso. Truffava e rubava nelle case degli anziani. Preso un ladro seriale - Le sue vittime erano anziani, soprattutto donne ultraottantenni. Di colpi, secondo la polizia, ne avrebbe messi a segno otto in cinque anni, dal 2017 al 2022. Ma non è escluso che gliene vengano ... Scrive avvenire.it

Truffe ad anziani e ''compro oro'', operazione dei Carabinieri di Siena in tutta Italia