Trovato lungo Viale D' Annunzio gravemente ferito dopo una folgorazione

Un incidente misterioso e potenzialmente pericoloso si è verificato ieri sera su Viale D’Annunzio a Pisa. Un uomo di 43 anni è stato trovato gravemente ferito, presumibilmente a causa di una folgorazione. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, lasciando aperti molti interrogativi sulla dinamica e le cause di questo evento inquietante. La vicenda rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità, mentre si cercano risposte per fare luce su quanto accaduto.

Un incidente tutto da chiarire sarebbe avvenuto nella serata di ieri, 7 giugno, in un'azienda su Viale D'Annunzio a Pisa. La vittima è un uomo di 43 anni, il quale è stato trovato lungo la strada in gravi condizioni: secondo quanto da lui riferito ai soccorritori, sarebbe venuto a contatto con un.

