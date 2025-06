Trovato in città nonostante un provvedimento di espulsione 40enne arrestato e rimpatriato

In un sorprendente caso di illegalità, un uomo di 40 anni, nonostante un provvedimento di espulsione, è stato scoperto a vivere in città. Le forze dell’ordine di Ancona hanno agito con determinazione, arrestando e rimpatriando recentemente altri due stranieri coinvolti in attività illecite. La lotta all’immigrazione clandestina si intensifica, dimostrando come la sicurezza sia una priorità condivisa e un impegno continuo delle autorità italiane.

ANCONA – Altri due rimpatri effettuati dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi nell’ambito delle operazioni finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina. I poliziotti della Questura di Ancona hanno proceduto all'arresto di un cittadino albanese di circa 40 anni rientrato in Italia in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Trovato in città nonostante un provvedimento di espulsione, 40enne arrestato e rimpatriato

