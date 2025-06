Trovato con 46 grammi di cocaina nell' auto presa a noleggio

Un luogo sospetto, un'auto a noleggio e un dettaglio che non passa inosservato: così i carabinieri hanno intercettato un uomo a Bagnaia, trovandolo in possesso di 46 grammi di cocaina e alcune centinaia di euro in contanti. La vicenda si è conclusa con l’arresto, ma cosa c’è dietro questa operazione? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa intricata indagine.

I suoi movimenti in auto a Bagnaia hanno insospettito i carabinieri, che così hanno deciso di seguirlo e fermarlo a viale Fiume. Qui, nella serata del 6 giugno, lo hanno perquisito e lo stesso hanno fatto con la macchina. L’uomo sarebbe stato trovato in possesso di alcune centinaia di euro in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Trovato con 46 grammi di cocaina nell'auto presa a noleggio

In questa notizia si parla di: Trovato Auto Grammi Cocaina

Tragedia al Policlinico, uomo trovato morto all'interno della sua auto - Un inquietante episodio ha scosso il Policlinico questa mattina: un uomo di circa cinquant'anni è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua Smart, parcheggiata nei pressi del reparto di Oncologia.

Il giovane, apparso agitato durante un controllo della Polizia, è stato trovato in possesso di 128 grammi di cocaina. Arrestato, è ora ai domiciliari Partecipa alla discussione

Fermato a posto di blocco, motociclista trovato con quasi 100 grammi di cocaina: ai domiciliari https://ift.tt/aWMtpdR https://ift.tt/vmsbMuW Partecipa alla discussione

Fermato in auto con la cocaina, nei guai 22enne - Trovato dai carabinieri in auto, a Casteldebole, con 12 grammi di cocaina divisi in nove dosi. Finisce nei guai ... Lo riporta msn.com

Nasconde cocaina nel tettuccio dell’auto presa a noleggio - Nascondeva 46 grammi di cocaina nel tettuccio dell’auto presa a noleggio. Un 46enne nordafricano residente a Corchiano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... Da civonline.it

Bari, 24enne rumeno arrestato con oltre 200 dosi di cocaina nascoste in auto - Il giovane, apparso agitato durante un controllo della Polizia, è stato trovato in possesso di 128 grammi di cocaina. Arrestato, è ora ai domiciliari ... Segnala trmtv.it