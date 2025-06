Trova bottiglia con ceneri e un messaggio | È la mia mamma rigettala in mare per farle girare il mondo”

Una scoperta toccante su una spiaggia del Regno Unito ha emozionato il web: una bottiglia contenente ceneri e un messaggio d’amore per una madre scomparsa. La giovane Cara ha chiesto di rigettarla in mare, affinché faccia il giro del mondo, portando con sé il ricordo della mamma. Un gesto simbolico che ha commosso tutte le persone: ora, il suo messaggio vola libero, come il suo amore infinito. Continua a leggere.

Ha trovato una bottiglia su una spiaggia del Regno Unito, all'interno delle ceneri e un messaggio: "Questa è la mia mamma. Se l'hai trovata, rimettila in acqua, sta facendo un viaggio per il mondo". L'autrice del biglietto è una 24enne: lo scorso febbraio la sua mamma è morta per una patologia cardiaca.

