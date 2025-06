Tropical Coriano | il capitano Mattia Anastasi rinnova per la serie D

Il Tropical Coriano ha deciso di puntare forte, confermando il suo capitano Mattia Anastasi per la Serie D. Dopo i saluti ai giocatori usciti e i ringraziamenti per il passato, il club si rinnova con entusiasmo e determinazione. La firma di Anastasi non è solo un rinnovo, ma un vero e proprio messaggio di fiducia e passione. Il futuro del Tropical Coriano si scrive ancora una volta con ambizione e cuore.

Qualche giorno fa i ringraziamenti e i saluti ai giocatori che non faranno più parte della rosa, ieri la prima conferma. Il Tropical Coriano non ha nessuna intenzione di tenere il piede sul freno pensando al prossimo campionato di serie D. E il primo sì, dopo la promozione di appena qualche settimana fa, è quello del capitano Mattia Anastasi. "Non è solo un rinnovo – dicono dal club del presidente Marzi – È una dichiarazione d'amore. Il nostro capitano ha scelto ancora una volta i nostri colori, la nostra casa, la nostra famiglia. Perché chi indossa questa maglia non gioca solo per sé, ma per tutti noi.

