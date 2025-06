Trionfo reggiano ai campionati italiani di nuoto delle Polizie Locali a Palermo

Il talento e la determinazione dei nuotatori reggiani brillano ancora una volta sui campi di gara nazionali. Ai recenti Campionati Italiani di nuoto delle Polizie Locali a Palermo, il team della nostra provincia ha conquistato medaglie e riconoscimenti, portando alto il nome di Reggio Emilia. Un risultato che testimonia l’impegno, la passione e la professionalità di chi rappresenta con orgoglio la nostra terra in ambiti sportivi. Questa vittoria è solo l’inizio di un percorso di successi ancora più grande.

Arrivano altre soddisfazioni dai campionati italiani di nuoto riservati alle Polizie Locali che si sono tenuti nelle settimane scorse a Palermo. Il team reggiano, composto dal vicecomandante dell’ Unione Val d’Enza e commissario maggiore Alberto Scolari e dall’agente scelto Diego Mercantili, appartenente all’ Unione Appennino reggiano, hanno tenuto in alto i colori della nostra terra. Scolari come al solito ha fatto il pieno di medaglie, aggiudicandosi tre titoli: nei 50 e 100 dorso e soprattutto nei 50 farfalla, imponendosi su una concorrenza estremamente agguerrita. Mercantili, atleta con un ottimo passato da agonista, ha ottenuto lo stesso risultato imponendosi, con ottimi riscontri cronometrici, nei 50 farfalla, nei 100 misti e nei 100 stile libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trionfo reggiano ai campionati italiani di nuoto delle Polizie Locali a Palermo

