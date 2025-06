trieste trasporti lancia la nuova linea 41 arriverà in zone finora scoperte di borgo san sergio

Trieste Trasporti annuncia con entusiasmo il lancio della nuova linea 41, che per la prima volta collegherà Borgo San Sergio a zone finora scoperte. Un passo importante per migliorare la mobilità cittadina e avvicinare ancora di più i residenti al cuore della città. Domani, lunedì 9 giugno, verrà presentato ufficialmente questo innovativo percorso, segnando un nuovo capitolo nel servizio di trasporto pubblico triestino.

