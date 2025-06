Treviso la maestra d' asilo licenziata per il profilo su OnlyFans querela il papà di un suo ex alunno

A Treviso, una maestra d'asilo licenziata per il suo profilo su OnlyFans ha deciso di fare giustizia querelando il papà di un ex alunno, insieme ad altre tre persone che l'hanno insultata online. Una vicenda che solleva importanti questioni sulla libertà di espressione e il rispetto nel mondo digitale. Scopriamo i dettagli di questa controversia che sta facendo discutere tutta la comunità.

Elena Maraga ha querelato anche altre tre persone: si tratta di utenti social che l'hanno offesa sul Web. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treviso, la maestra d'asilo licenziata per il profilo su OnlyFans querela il papà di un suo ex alunno

