Trent’anni di passione per la danza Il compleanno del gruppo il Cigno

Trent’anni di passione, dedizione e spettacolo: questa è la storia di Melania Durca e del suo gruppo di danza Il Cigno, celebrata quest’anno con grande entusiasmo alla Ouverture di Melania. Un percorso che ha trasformato la vita di tanti giovani talenti e arricchito il territorio ferrarese di arte e bellezza. Melania ha portato...

Sono trent’anni di passione per la danza quelli che si festeggiano quest’anno alla Ouverture di Melania con Melania e il suo gruppo danza il Cigno M2. Una vita dedicata alla danza, alla formazione di giovani talenti e alla diffusione dell’arte nel territorio ferrarese. Un traguardo significativo per Melania Durca fondatrice e direttrice del gruppo danza il Cigno, che quest’anno celebra appunto i suoi trent’anni di attività. Melania ha portato con sé una grande passione e una dedizione che, nel corso degli anni, sono diventate il cuore pulsante della loro sede. Questo gruppo ora è il punto di riferimento per aspiranti ballerini e ballerine della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni di passione per la danza. Il compleanno del gruppo il Cigno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Danza Anni Trent Passione

Red Fryk Hey, la danza e l’autismo scoperto a 31 anni: “Includere è capire gli altri” - Red Fryk Hey, al secolo Federica Giusto, ha scoperto il suo autismo a 31 anni. La danza, il suo "spazio sicuro", è diventata un linguaggio per esprimere emozioni e connessioni.

'Mafia: il mondo parallelo', la danza per i 30 anni della Dia - Dalla tragedia di Giuseppe Di Matteo, il bambino con la passione per i cavalli ... affronta il tema mafia nell'anniversario dei trent'anni della nascita della stessa Dia. La direzione musicale ... Come scrive ansa.it

La mia Passione per la Danza #passion #latinoamericano #style #video #life #dancers #shorts