Tremestieri Etneo arrestato 59enne condannato per stalking lesioni e percosse all’ex compagna

Una vicenda che scuote Tremestieri Etneo: un uomo di 59 anni è stato arrestato e condannato per stalking, lesioni e percosse ai danni dell’ex compagna. La Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, segnando un importante passo nella lotta contro la violenza di genere. Seguiteci per restare aggiornati su questa e altre storie di cronaca.

Ordine di carcerazione eseguito dalla Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 59 anni, residente a Tremestieri Etneo, già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato emesso dall' Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di atti persecutori, lesioni personali, percosse, minaccia aggravata e porto abusivo di armi da taglio, reati che si sono consumati a Pedara l'8 gennaio 2021 e si sono protratti fino al 24 gennaio 2022.

