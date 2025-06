Trecentomila per Gaza

Trecentomila persone si raccolgono in una piazza Vittorio gremita per la marcia pro Palestina, un corteo che trasmette forza e solidarietà attraverso silenzi carichi di significato, interrotti solo dal battito delle mani. Un evento che, pur senza la partecipazione degli studenti palestinesi e dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, si distingue per la sua intensità e il suo messaggio di speranza. Alla testa, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e...

Una marea di gente ordinata e composta che parte da una piazza Vittorio stracolma. Pochi gli slogan urlati ( "Palestina libera" ) e a volte un silenzio quasi irreale, interrotto dal battito a ritmo delle mani. Il corteo pro Palestina organizzato da Pd, M5s e Avs a che non vede l’adesione degli studenti palestinesi e dell’Associazione dei Palestinesi in Italia parte sulle note di Bella Ciao. Alla testa ci sono Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: Giuseppe Conte è in ritardo. Lo striscione che apre la manifestazione recita "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Trecentomila per Gaza"

