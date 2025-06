Tre sbarchi con 177 migranti a Lampedusa | in due finiscono al poliambulatorio per inalazione di idrocarburi

Tre sbarchi con 177 migranti a Lampedusa: un susseguirsi di arrivi che mette ancora una volta alla prova il cuore dell’isola. A soccorrere i natanti, partiti da Zuara, Zawia e Tripoli, sono intervenute le motovedette della Capitaneria e Guardia di Finanza. Tra i soccorsi più preoccupanti, due persone finiscono al poliambulatorio per inalazione di idrocarburi, ricordandoci quanto sia complesso e delicato il loro viaggio.

Tre sbarchi, con un totale di 177 migranti, su Lampedusa. A soccorrere i natanti - salpati da Zuara, Zawia e Tripoli in Libia - sono state le motovedette di Capitaneria e guardia di finanza. I gruppi, composti da bengalesi, sudanesi, egiziani, pakistani, somali, gambiani e guineani sono stati già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tre sbarchi con 177 migranti a Lampedusa: in due finiscono al poliambulatorio per inalazione di idrocarburi

In questa notizia si parla di: Sbarchi Migranti Lampedusa Finiscono

Tragedie del mare, col bel tempo riprendono gli sbarchi dei migranti - Le acque del Mediterraneo tornano a tingersi di tragedia, con nuove vittime tra coloro che cercano di raggiungere l'Italia in cerca di un futuro migliore.

È di nuovo tempo di sbarchi nella "Lampedusa calabrese", Roccella Jonica - Croce Rossa nuovamente in azione per accogliere chi arriva. Pakistan, Bangladesh, Siria, Egitto le nazionalità maggiormente rappresentate ... Segnala rainews.it

Ottantacinque migranti sono sbarcati all’alba a Lampedusa - Ottantacinque migranti sono sbarcati all’alba a Lampedusa dopo che il barcone di 11 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dai militari della ... Da msn.com

Lampedusa, sbarcati 85 migranti: partiti dalla Libia, fino a 8mila dollari per il viaggio - Ottantacinque migranti sono sbarcati all’alba sull’isola di Lampedusa dopo essere stati soccorsi in mare dalla motovedetta Cp319 della Guardia Costiera. Il gruppo viaggiava su un barcone lungo circa ... Come scrive altarimini.it