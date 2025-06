Travolti due giovani sulle strisce pedonali | Gessica muore a 15 anni

Un dramma sfiora le strade di Tolentino: Gessica, solo 15 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un altro giovane, di appena 16 anni, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Torrette di Ancona. Una tragedia che scuote l'intera comunità , ricordandoci quanto la prudenza e la rispetto del codice della strada siano fondamentali per prevenire simili lutti.

Una ragazza di 15 anni morta e un sedicenne in gravissime condizioni all'ospedale Torrette di Ancona. È il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 7 giugno a Tolentino. I due giovani stavano attraversando la strada sulle strisce quando sono stai travolti da un furgone. Gessica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Travolti due giovani sulle strisce pedonali: Gessica muore a 15 anni

