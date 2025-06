Travolge una bici con in sella mamma e figlio di 3 anni e poi scappa | trovato e denunciato

Un drammatico incidente a Borgo Mantovano scuote la comunità: un uomo di 53 anni ha travolto mamma e figlio in bicicletta prima di scappare, ma è stato prontamente rintracciato e denunciato dai carabinieri. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le regole e mettere la sicurezza al primo posto. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa triste vicenda e quali sono le reazioni della comunità.

Incidente stradale a Borgo Mantovano (Mantova): un uomo di 53 anni ha travolto una donna e il figlio di 3 anni che erano in bici. Dopo averlo fatto è scappato. I carabinieri lo hanno trovato e denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

