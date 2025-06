Trattori troppo vecchi costi alti e incentivi complicati frenano l’innovazione | l' allarme della Cia agricoltori

Trattori vecchi, incentivi complessi e costi in aumento: un mix che rischia di bloccare l’innovazione nelle campagne abruzzesi. La Cia Agricoltori italiani di Chieti-Pescara lancia l’allarme, evidenziando come queste sfide possano frenare il progresso e la modernizzazione del settore agricolo locale. Il recente sondaggio intitolato “Acquistare un trattore oggi: scelte, ostacoli e...” rivela le difficoltà che gli agricoltori affrontano nel rinnovare la propria attrezzatura, sottolineando l'esigenza di interventi mirati per favor

Trattori con oltre 20 anni, incentivi poco accessibili e costi in crescita: sarebbe questo a frenare oggi l'innovazione nelle campagne abruzzesi secondo la Cia agricoltori italiani Chieti Pescarache ha realizzato un sondaggio dal titolo "Acquistare un trattore oggi: scelte, ostacoli e.

