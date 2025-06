Trasporti sostenibili c’è anche la Maremma

La Maremma si conferma pioniera nella rivoluzione dei trasporti sostenibili in Toscana. Monterotondo Marittimo, con il suo patrimonio geotermico, ha ospitato una tappa fondamentale del progetto europeo Promoter, finanziato da Interreg Europe 2021-2027. Questo incontro ha riunito oltre 50 esperti da tutta Europa, unendo le forze per integrare trasporti eco-friendly e infrastrutture di energia verde, dimostrando che il futuro può essere più pulito e innovativo, anche nella nostra regione.

GROSSETO Anche Monterotondo Marittimo, che è uno dei comuni grossetani facente parte dell’area tradizionale geotermica della Toscana ha ospitato una tappa importante del progetto europeo Promoter, finanziato dal programma Interreg Europe 2021-2027. L’iniziativa mira a promuovere sinergie tra trasporti sostenibili e infrastrutture per l’ energia verde, e ha coinvolto oltre 50 partecipanti provenienti da tutta Europa, tra cui rappresentanti di Portogallo, Finlandia, Lettonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Ungheria, Belgio, Macedonia del Nord e Italia. Durante i tre giorni di visita in Toscana, il gruppo ha approfondito le eccellenze della geotermia locale, con particolare attenzione all’area di Larderello, tra i territori di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Monterotondo Marittimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporti sostenibili, c’è anche la Maremma

