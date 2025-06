Transumanza con 1 000 pecore | mattinata bucolica lungo le strade di Lecco

Un vero spettacolo di natura e tradizione che affascina grandi e piccini, riportando le radici antiche di un rito ormai diventato simbolo di sostenibilità e connessione con il territorio. Quasi 1000 pecore, guidate dal pastore Andrea Galbusera, hanno attraversato le pittoresche strade di Lecco, regalando un’immagine di tranquillità e armonia con la natura. Questa transumanza non è solo un percorso, ma un inno alla valorizzazione delle nostre tradizioni rurali e all'importanza di preservare il nostro patrimonio culturale.

Un'altra tenera mattinata bucolica lungo le strade di Lecco. Quasi 1000 pecore hanno infatti attraversato la città del Manzoni domenica 8 giugno in direzione Valsassina per l'ormai tradizionale transumanza. Arrivando dal ponte Azzone Visconti, il gregge del pastore Andrea Galbusera è poi salito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Transumanza con 1.000 pecore: mattinata bucolica lungo le strade di Lecco

In questa notizia si parla di: Transumanza Pecore Mattinata Bucolica

A Lecco un risveglio bucolico: 1.500 pecore invadono la città per la transumanza - A Lecco, sabato 17 maggio, un risveglio bucolico ha incantato i cittadini: oltre 1.500 pecore, in transumanza dalla Brianza, hanno attraversato la città.

Transumanza con 1.000 pecore: mattinata bucolica lungo le strade di Lecco - Grandi e bambini conquistati dal passaggio delle greggi verso gli alpeggi della Valsassina ... Da leccotoday.it

La regista. Marta Cuscunà, con "Bucolica" uomo e natura si incontrano in periferia - dove il pubblico assisterà al rito della transumanza e dei suoi linguaggi sonori con un gregge di circa mille pecore. Bucolica è un progetto performativo ad hoc, ideato dalla regista Marta ... Scrive avvenire.it

Transumanza scortata: strade invase da pecore - hanno segnalato la presenza delle pecore, verosimilmente in transumanza, anche alla Polizia locale. E proprio per questi motivi, una pattuglia è stata chiamata a intervenire all’altezza di via ... Scrive msn.com