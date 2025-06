Transizione digitale nelle piccole e medie imprese | dalla Regione un milione di euro per formazione e consulenze

La transizione digitale rappresenta oggi una sfida e un’opportunità unica per le piccole e medie imprese italiane. Con un finanziamento di un milione di euro approvato dalla Regione, si punta a supportare aziende nella formazione e consulenza, facilitando l’introduzione di tecnologie innovative. Questo investimento mira a rafforzare la competitività e promuovere un’economia basata su rinnovamento e conoscenza. Scopri come questa iniziativa può trasformare il futuro della tua impresa.

Introdurre le tecnologie digitali in azienda per favorire la competitività delle imprese e un’economia fondata su rinnovamento e conoscenza. È l’obiettivo del bando approvato dalla Regione, con uno stanziamento di 1 milione di euro, per azioni di sistema a favore delle aziende iscritte alla Rete. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Transizione digitale nelle piccole e medie imprese: dalla Regione un milione di euro per formazione e consulenze

