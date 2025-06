tranquilla e silenziosa era un talento del volley ora siamo senza parole

Tranquilla e silenziosa, Gessica Vulpe era un talento naturale del volley, una promessa giovane e promettente che brillava nel cuore della squadra. La sua dedizione e il suo talento l’hanno resa un punto di riferimento in under 16 e seconda divisione, condividendo il campo con la sorella gemella Giuliana. La tragica notizia dell’incidente ha lasciato tutti senza parole, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e nei cuori di chi le voleva bene.

"Era una ragazza tranquilla, silenziosa, lavorava tanto. Fisicamente molto dotata, talentuosa e atletica. Una delle giovani promesse". Così l’asd Futura Volley Tolentino descrive Gessica Vulpe. Giocava in under 16 e in seconda divisione, ruolo centrale. Era nella stessa squadra della sorella gemella, Giuliana (schiacciatrice), che ieri ha saputo dell’incidente mentre stava guardando in tribuna, alla palestra Lucatelli, insieme alle altre giocatrici, la partita della finale della prima squadra in serie D per la promozione. Una tragedia per tutte. Lacrime e sgomento. Gessica era stata operata a inizio anno per ricostruire il legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it