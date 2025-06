Tram scaccia smog Via 18mila tonnellate E Libertà-Bagno a Ripoli toglierà 8 600 veicoli

La rete tramviaria di Firenze sta rivoluzionando la mobilità cittadina, togliendo oltre 18mila tonnellate di smog e liberando le strade da circa 8.600 veicoli. Con una media di 120.000 passeggeri al giorno, il sistema riduce il traffico urbano di oltre 35.000 auto. E questo è solo l'inizio: quando tutti i tracciati saranno completati, i benefici per la città saranno ancora più evidenti, trasformando Firenze in una città più verde e vivibile.

Centoventiseimila passeggeri al dì in media che in un giorno feriale salgono a 153mila e rotti. Questi allo stato dell'arte i numeri della rete tramviaria fiorentina che, stando alle elaborazioni degli uffici che hanno curato il progetto, sottrae al tentacolare traffico urbano qualcosa come 35.259 auto. Ma il sistema, come noto, non è ancora completato. Ecco dunque che, secondo le stime, quando ogni tracciato avrà i suoi binari completati (nelle direzioni di Bagno a Ripoli, Rovezzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino) i passeggeri del tram saranno 246mila al giorno (90 milioni nell'arco di un anno) con 69.

