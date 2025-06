Tragico scontro nel Barese | impatto auto-moto muore 17enne

Un giovane di appena 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente notturno ad Altamura, nel Barese. Lo scontro tra la moto e un'auto, un'Audi A6, si è verificato all’incrocio di via Selva, lasciando la comunità sgomenta. Un dramma che scuote il cuore di tutti, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia. La perdita di un talento giovanile ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza della sicurezza stradale.

Tragico incidente nella notte ad Altamura, nel Barese. Un 17enne ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un'auto. L'impatto tra la moto e l'autovettura, un'Audi A6, si è verificato, per cause in corso di accertamento, all'altezza di un incrocio nei pressi di via Selva. Per il giovane. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Tragico scontro nel Barese: impatto auto-moto, muore 17enne

In questa notizia si parla di: Moto Tragico Scontro Barese

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

Tragico scontro nel Barese: impatto auto-moto, muore 17enne - E' accaduto nella notte ad Altamura: ad avere la peggio il giovane alla guida del mezzo a due ruote: ferita la ragazza che era con lui ... Si legge su baritoday.it

Scontro auto-moto nel Barese, morto un motociclista 20enne - nel Barese. La vittima viaggiava in sella una moto che, per cause da stabilire, si è scontrata con un'auto. L'impatto è stato violento e il 20enne è finito sull'asfalto. Soccorso dal personale ... Lo riporta msn.com

Scontro tra auto e moto nel Barese, muore un 18enne - nel Barese. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella a una moto che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto. Soccorso dal personale del 118, è stato ... Lo riporta ansa.it