Tragico incidente stradale a Soncino | muore 52enne di Borgo San Giacomo

Un tragico incidente stradale scuote Soncino, lasciando la comunità sotto shock. Nel pomeriggio di ieri, una violenta collisione frontale sulla Statale 498 ha causato la morte di un uomo di 52 anni di Borgo San Giacomo. Un dramma che ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della massima prudenza alla guida. La dinamica dell’incidente e i dettagli emergono in queste ore, mentre si continua a indagare sulle cause di questa tragedia.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, si è verificato un grave incidente stradale nel comune di Soncino, in provincia di Cremona. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale 498, causando la morte di un uomo. La dinamica dell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto poco dopo le 17,00. Una Fiat 500 bianca, condotta da un uomo di 52 anni, si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A guidata da un 29enne residente a Martinengo (Bergamo), che procedeva in direzione Soncino.

