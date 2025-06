Tragedia sulla Cilentana | muore a 30 anni il centauro ebolitano Ivan La Monica

Una tragedia scuote il cuore del Cilento: Ivan La Monica, giovane centauro ebolitano di appena 30 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sulla Strada Statale 18 “Cilentana”. Un dramma che ha sconvolto la comunità locale e che invita a riflettere sulla sicurezza stradale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ricordando quanto sia fragile la vita e l'importanza di guidare con prudenza.

Un drammatico incidente stradale si è verificato domenica 8 giugno, intorno alle 6:00, sulla Strada Statale 18 “Cilentana”, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord, in provincia di Salerno. Ivan La Monica, 30 anni, residente a Eboli, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada in sella alla sua moto di grossa cilindrata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro, che sarebbe deceduto sul colpo. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia sulla Cilentana: muore a 30 anni il centauro ebolitano Ivan La Monica

In questa notizia si parla di: Cilentana Anni Ivan Monica

Dramma sulla statale cilentana, morto un centauro: aveva 30 anni - Tragedia sulla statale cilentana: un giovane centauro di 30 anni, residente a Eboli, ha perso la vita questa mattina all’altezza di Agropoli Nord.

L’uomo era in sella alla sua moto quando si è schiantato contro i guard rail della Cilentana Partecipa alla discussione

Incidente sulla Cilentana verso Agropoli: è Ivan La Monica, il giovane di soli 30 anni che ha perso la vita - Ivan La Monica è morto a 30 anni in un incidente in moto sulla Cilentana, ad Agropoli Nord. Viaggiava da solo per un raduno. Da 41esimoparallelo.it

Morto in un incidente Ivan La Monica, stava andando a un motoraduno a Maratea - Tragedia questa mattina lungo la S.S.18 ad Agropoli. Per cause da accertare un 30enne di Eboli ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro il… Leggi ... Lo riporta informazione.it

Eboli piange Ivan La Monica: il giovane vittima di un incidente ad Agropoli - Avrebbe compiuto 30 anni tra due settimane a Ivan La Monica, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina ad Agropoli. Appassionato di moto stava raggiungendo un raduno in programma a ... Lo riporta infocilento.it