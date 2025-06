tragedia sfiorata nella strada insicura

Una tragedia sfiorata lungo una strada insicura ha acceso i riflettori sulla sicurezza a Granarolo. Un incidente spettacolare tra via Viadagola e via Tartarini, forse evitabile, ha scatenato la reazione della minoranza con un’interrogazione del consigliere Di Vincenzo. La segnaletica poco visibile e la velocità elevata hanno rischiato di trasformare un episodio in tragedia. È giunto il momento di intervenire con decisione per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Un incidente spettacolare e potenzialmente grave, tra via Viadagola e via Tartarini, ha dato il via alla polemica da parte della minoranza sulla sicurezza stradale. Il consigliere Matteo Di Vincenzo di 'Per Granarolo' ha depositato un'interrogazione. "Un furgone, che forse procedeva a velocità elevata, non avrebbe rispettato lo stop su via Tartarini, o non se ne sarebbe accorto, a causa della scarsa visibilità della segnaletica orizzontale ormai consumata e della presenza di vegetazione non curata che ostruisce la visibilità della segnaletica verticale – spiega il consigliere –. Il furgone è stato urtato da un'autovettura che transitava su via Viadagola e si è ribaltato più volte, abbattendo pali e recinzioni private, per poi finire la sua corsa contro un bombolone di gpl al servizio di un complesso residenziale, strappando via tubi e contatori, provocando una copiosa fuga di gas.